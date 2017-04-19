Sahil yolunda "paramotor" sürprizi



İSTANBUL - Zeytinburnu sahil yolunda seyreden sürücüler, "paramotor" sürprizi ile karşılaştı. Bir süre sahil yoluna paralel şekilde uçan paramotor, trafikteki sürücüleri şaşırttı.

Zeytinburnu sahil yolundaki ilginç görüntü, 16 Nisan referandum sabahı kaydedildi. Salih yolunda seyreden sürücüler, birden gökyüzünde bir paramotor gördü. Sahil yoluna paralel şekilde seyreden paramotor, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

(ÖFA