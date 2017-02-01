Sahil Güvenlikten Kardak Civarında Aralıksız Denetim

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Kardak kayalıklarının bulunduğu bölgede denetimler, havadan ve denizden sürdürülüyor.



Kardak krizinin 21. yılı nedeniyle Bodrum ilçesine 3,8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları civarındaki güvenlik tedbirleri üçüncü günde de devam etti.



Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot, Kardak kayalıkları açığında devriye görevi yaptı. Bota bir uçak da eşlik etti. Kontrol ve denetim faaliyetleri 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.



Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan, Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde hava ve deniz unsurlarıyla kontrol ve denetim faaliyetler de devam ediyor.