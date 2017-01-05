Sahil Güvenlik Teknesinin Alabora Olması

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı teknesinin Sarayburnu açıklarında kuru yük gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora olması sonucu şehit düşen er Sinan Göktaş'ın İzmir'deki ailesine ev sağlanması konusunda valilik ve Nevvar Salih İşgören Vakfı arasında protokol imzalandı.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, şehit Göktaş'ın ailesine ev sağlayan Nevvar Salih İşgören Vakfının çok güzel bir yardımlaşma örneği gösterdiğini belirtti.



Vakıf yöneticilerine teşekkür eden Ayyıldız, "Vakfa adını veren ve hayırlar yapmasına vesile olan Nevvar Salih İşgören büyüklerimize ve Sahil Güvenlik Komutanlığında askerlik vazifesini yaparken şehit olan er Sinan Göktaş'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara, şehit yakınlara da sabır diliyoruz. Bu sosyal yardımlaşma da umarım diğer vakıflara, derneklere örnek olur." dedi.



Şehit ailesinin katılmadığı törende, protokole Vali Ayyıldız'ın yanı sıra İzmir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Nesim Tanğlay, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun, Vakıf Başkan Yardımcısı Nurettin Memur ve ilgili resmi kurum temsilcileri imza koydu.