Sahil Güvenlik'te Mayo Krizi!



Merakla beklenen 'Baywatch' (Sahil Güvenlik) filminin yıldızlarından Kelly Rohrbach, ikonik kırmızı mayosunun çekimler sırasında kriz yarattığını açıkladı. 'Sahil Güvenlik' filminde rol alan Kelly Rohrbach, yapımcıların bacaklarını kısa gösterdiğini söyleyerek kırmızı mayoyu 10 kez değiştirdiğini söyledi. 27 yaşındaki ABD'li model ve oyuncu, doğru kombinasyonu bulabilmek için ayna karşısında uzun saatler geçirdiğini açıkladı.