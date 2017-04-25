'Sahil Güvenlik'te Kelly Rohrbach, Kırmızı Mayosunu 10 Kez Değişti
'Sahil Güvenlik' filminde rol alan Kelly Rohrbach, bacaklarını kısa gösterdiğini söyleyerek yapımcıların kırmızı mayoyu 10 kez değiştirdiğini itiraf etti.
Merakla beklenen 'Baywatch' (Sahil Güvenlik) filminin yıldızlarından Kelly Rohrbach, ikonik kırmızı mayosunun çekimler sırasında kriz yarattığını açıkladı.
MAYOYU 10 KEZ DEĞİŞTİRDİ
'Sahil Güvenlik' filminde rol alan Kelly Rohrbach, yapımcıların bacaklarını kısa gösterdiğini söyleyerek kırmızı mayoyu 10 kez değiştirdiğini söyledi.
SAATLERCE AYNA KARŞISINDA KALDI
27 yaşındaki ABD'li model ve oyuncu, doğru kombinasyonu bulabilmek için ayna karşısında uzun saatler geçirdiğini açıkladı.
Filmin çekimlerinden kareler;
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