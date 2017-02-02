Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Çeşme Uçburnu Açıklarında Lastik Bot İçerisindeki 23 Göçmenin...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Çeşme Uçburnu Açıklarında Lastik Bot İçerisindeki 23 Göçmenin...

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