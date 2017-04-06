Sahil Güvenlik Komutan Vekili Fetö'den Gözaltında

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sahil Güvenlik Bot Komutan Vekili Kerim S. gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, halen görevde olan Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutan Vekili Kerim S. hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Kerim S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kerim S., Ankara'ya gönderildi. - Antalya