Sahil Güvenlik" 2 Haziran'da Vizyona Girecek
Yönetmenliğini Seth Gordon'un üstlendiği "Sahil Güvenlik/Baywatch" adlı film, 2 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmenliğini Seth Gordon'un üstlendiği "Sahil Güvenlik/Baywatch" adlı film, 2 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.
Senaryosunu Damian Shannon, Mark Swift, Robert Ben Garant ve Justin Malen'in kaleme aldığı komedi, aksiyon ve macera türü filmin yapımcılığını Michael Berk, Douglas Schwartz, Gregory Bonann, Beau Flynn ve Ivan Reitman üstlendi.
Filmin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Jon Bass, Kelly Rohrbach ve Ilfenesh Hadera yer aldı.
Televizyonda 1980'li yıllarda 10 sezon yayınlanan diziden uyarlanan filmin konusu özetle şöyle:
"Son derece iyi ve işini severek yapan bir cankurtaran olan Mitch Buchanon (Dwayne Johnson), kendisi gibi işinde en iyilerden oluşan bir ekibin liderliğini yapmaktadır. Ekibe yeni katılan eski olimpiyat şampiyonu yüzücü Matt Brody (Zac Efron) ile yıldızları ilk başta barışmaz. Plajın sahibi el değiştirip Victoria Leeds'e (Priyanka Chopra) geçtikten sonra sahilde daha önce olmayan uyuşturucu kullanımı ve cinayetler başlamıştır. Durumu yolunu koymak isteyen Mitch, Matt ile tüm fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak tehlikeli bir çeteyle mücadele edecek, kendi yetkilerini aşarak adeta polis gibi savaşacaktır."