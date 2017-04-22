Sahil Güvenliği İçin İtalya'dan Libya'ya Yardım





İtalya, Libya ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Libyalı sahil güvenlik ekiplerine taahhüt ettiği 10 devriye botundan 2'sini teslim etti.



İnsan kaçakçılığıyla mücadelede kullanılacak botların devri için İtalya'nın Gaeta kentindeki Mali Polis Denizcilik Okulu'nda tören düzenlendi. Anlaşma kapsamında İtalyan uzmanlardan eğitim alan 20 Libyalı sahil güvenlik personeline diplomaları dağıtıldı.



Törende İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti ve Libya'nın Roma Büyükelçisi Ahmed Safar da hazır bulundu.



İtalyan Bakan Minniti, "İnsan kaçakçılığıyla mücadele hususunda, şubat ayının başlarında Libya hükümeti ile işbirliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşma hayata geçirilmeli." diye konuştu.



Teslim edilen iki bot önümüzdeki hafta Libya açıklarında göreve başlayacak. 20 kişiden oluşan ikinci ekip de önümüzdeki günlerde İtalya'da eğitim alacak. Haziran ayının sonuna kadar 10 botun tamamının teslim edilmesi hedefleniyor.



Sadece bu yıl, İtalya'ya yasa dışı yollardan ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de can verenlerin sayısı yaklaşık 900.



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Tags: güvenliği Kurtarma Libya Göç İtalya Sahil İtalyadan Libyaya yardım için Gepost: 22 april 2017