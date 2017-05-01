Sahil Bölgeleri Şenlendi

Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar ulaştığı Kuşadası ve Didim ilçelerinde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Sahil Bölgeleri Şenlendi

Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar ulaştığı Kuşadası ve Didim ilçelerinde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Kaynak: Dunya.com

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Kuşadası, Didim
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