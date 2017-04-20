Sahibinin Acısı - Gnelmekan & Duen
Sahibinin Acısı, Berkin Elvan'ın toprağa verildiği gün yapılan yürüyüşte bir yürüyenin zihninde geçen cümlelerden oluşur.
Sahibinin Acısı, Berkin Elvan'ın toprağa verildiği gün yapılan yürüyüşte bir yürüyenin zihninde geçen cümlelerden oluşur.
Atılan sloganlar, okunan marşlar ve flamalılar Yürüyen'in zihninde bir çatışmaya sebep olur; yürüyüş boyunca, birlikte yürüyen binlerce insanın gerçekten birlikte olup olmadığını sorgular.
"Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!" sloganlarıyla ilerleyen yürüyüşte, bir çocuk hayatının neyin bedeli olduğunu sormak ister... Devrim şehidi olarak anılan bu çocuğun, toplumsal mezar belleğinde „diğerlerinin" yanına gömülüşünü; kahraman oluşunu; kalanların ezbere isyanını utançla izler...
Galata Perform'un ‚Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinin „Beden ve Şehir" temalı 3. festivalinde gnelev ekibi taraınfan okuma tiyatrosu olarak sahnelenmiş „Sahibinin Acısı" Turgay Doğan yönetiminde Duende-gnelev ortak yapımı olarak sahneye taşinıyor.
Tek perde /75 dakika
Oynayan:
İpek Taşdan
Yazan: İpek Taşdan
Yöneten: Turgay Doğan
Videoart & Müzik: Turgay Doğan
Hareket yönetimi: Beliz Demircioğlu Cihandide
Işık Tasarım: Mustafa Altındeğer
Yapım: gnelmekan & DUENDE
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : İkincikat Karaköy
Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2
Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Sahibinin Acısı - gnelmekan & DUEN
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır