Sahibinin Acısı, Berkin Elvan'ın toprağa verildiği gün yapılan yürüyüşte bir yürüyenin zihninde geçen cümlelerden oluşur.



Atılan sloganlar, okunan marşlar ve flamalılar Yürüyen'in zihninde bir çatışmaya sebep olur; yürüyüş boyunca, birlikte yürüyen binlerce insanın gerçekten birlikte olup olmadığını sorgular.



"Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!" sloganlarıyla ilerleyen yürüyüşte, bir çocuk hayatının neyin bedeli olduğunu sormak ister... Devrim şehidi olarak anılan bu çocuğun, toplumsal mezar belleğinde „diğerlerinin" yanına gömülüşünü; kahraman oluşunu; kalanların ezbere isyanını utançla izler...



Galata Perform'un ‚Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinin „Beden ve Şehir" temalı 3. festivalinde gnelev ekibi taraınfan okuma tiyatrosu olarak sahnelenmiş „Sahibinin Acısı" Turgay Doğan yönetiminde Duende-gnelev ortak yapımı olarak sahneye taşinıyor.



Tek perde /75 dakika



Oynayan:



İpek Taşdan



Yazan: İpek Taşdan



Yöneten: Turgay Doğan



Videoart & Müzik: Turgay Doğan



Hareket yönetimi: Beliz Demircioğlu Cihandide



Işık Tasarım: Mustafa Altındeğer



Yapım: gnelmekan & DUENDE



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Sahibinin Acısı - gnelmekan & DUEN



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır