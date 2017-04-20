Sahibinin Acısı - Gnelmekan & Duen

Sahibinin Acısı, Berkin Elvan'ın toprağa verildiği gün yapılan yürüyüşte bir yürüyenin zihninde geçen cümlelerden oluşur.

Sahibinin Acısı - Gnelmekan & Duen

Sahibinin Acısı, Berkin Elvan'ın toprağa verildiği gün yapılan yürüyüşte bir yürüyenin zihninde geçen cümlelerden oluşur.

Atılan sloganlar, okunan marşlar ve flamalılar Yürüyen'in zihninde bir çatışmaya sebep olur; yürüyüş boyunca, birlikte yürüyen binlerce insanın gerçekten birlikte olup olmadığını sorgular. 

"Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!" sloganlarıyla ilerleyen yürüyüşte, bir çocuk hayatının neyin bedeli olduğunu sormak ister... Devrim şehidi olarak anılan bu çocuğun, toplumsal mezar belleğinde „diğerlerinin" yanına gömülüşünü; kahraman oluşunu; kalanların ezbere isyanını utançla izler...

Galata Perform'un ‚Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinin „Beden ve Şehir" temalı 3. festivalinde gnelev ekibi taraınfan okuma tiyatrosu olarak sahnelenmiş „Sahibinin Acısı" Turgay Doğan yönetiminde Duende-gnelev ortak yapımı olarak sahneye taşinıyor.

Tek perde /75 dakika

Oynayan:

İpek Taşdan

Yazan: İpek Taşdan

Yöneten: Turgay Doğan

Videoart & Müzik: Turgay Doğan

Hareket yönetimi: Beliz Demircioğlu Cihandide

Işık Tasarım: Mustafa Altındeğer

Yapım: gnelmekan & DUENDE

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : İkincikat Karaköy

Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2

Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Sahibinin Acısı - gnelmekan & DUEN

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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