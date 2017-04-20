Sahibinden.com'un Staj Programı Trambolin'e Başvurular Başladı

Sahibinden.com'un, bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler için düzenlediği staj programı Trambolin'e başvuru dönemi başladı.



sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, iktisat ve işletme bölümlerinde lisans eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile bu bölümlerde yüksek lisans eğitimini sürdüren öğrenciler, 30 Nisan'a kadar staj programına başvurabilecek.



Değerlendirme sürecini geçen öğrenciler, kariyerlerinde sıçramak için 5 Temmuz'da başlayacak Trambolin programına katılmaya hak kazanacak.



sahibinden.com, öğrencileri profesyonel iş hayatına hazırladığı Trambolin ile stajyerlerine mühendislikten pazarlamaya, e-ticaretten müşteri deneyimine kadar pek çok farklı alanda staj imkanı sağlıyor. Staj dönemi boyunca yaratıcılıklarını ve ekip çalışması becerilerini geliştirecek olan öğrenciler, farklı departmanlarda görev alarak gerçek iş tecrübesini de deneyimleme şansı yakalayacak.



sahibinden.com'da İş Destek'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker Pamuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sundukları olanakların yanı sıra kapsamlı staj programıyla da bu alanda öncü rol üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Burada, 'sahibinden.com'da gerçekleşen tüm başarıların sahibi, çalışanlardır' mottosuyla hareket ederiz. Stajyerlerimize de bu vizyonu aktardığımız bir program sunuyoruz. sahibinden.com kültürüne uygun ve yüksek performans gösteren tüm adaylarımıza insan kaynaklarının da ihtiyaçları doğrultusunda fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin, geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 8 stajyerimiz tam zamanlı istihdam edilerek kadromuza dahil oldu. Kurumsallaşan değil, sosyalleşen bir internet şirketi olarak, e-ticaretin ülkemizdeki en önemli markalarından birinde deneyim kazanmak isteyen gençlerimizi bu yıl da aramıza bekliyoruz."



Verilen bilgiye göre, öğrenciler, sahibinden.com'un ödüllü ofisi Sahiplex'te staj yaptıkları süre boyunca tam zamanlı çalışanların yararlandığı tüm sosyal haklardan faydalanabiliyor. Şirket doktoru ve yemekhane gibi olanakların yanı sıra kapalı basketbol sahası, spor salonu ve oyun konsolu odası gibi eğlenceli etkinlik alanları da kullanılabiliyor.



Ofisi çevreleyen koşu pisti, yağmur ormanlarında hissettiren beyin fırtınası odası, özel dersler ve pistlerde kullanılan ginger'lar sahibinden.com'da çalışmayı benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Şehir dışından gelen stajyerler ise rezidansta ücretsiz konaklama olanağından faydalanabiliyor.