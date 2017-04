Sahibinden.com, Mixx Awards Türkiye'nin Destekçisi

sahibinden.com, dijital pazarlama dünyasının en iyilerinin belirlendiği ve bu sene "Benim Dünyam Dijital" temasıyla 7'ncisi düzenlenen Mixx Awards Türkiye 2017 yarışmasına desteğini sürdürüyor.



Şirketten yapılan açıklamada dijital pazarlama iletişiminin yenilikçi, performans odaklı ve yaratıcı çalışmalarının ödüllendirildiği Mixx Awards Türkiye, sektörün en prestijli yarışmaları arasında yer alıyor.



Son elemeye kalan adayların, yarışmanın uluslararası ayağı olan Mixx Europe ve IAB MIXX Awards'a katılmaya hak kazandığı Mixx Awards Türkiye, 6 yıldır sahibinden.com'un ana sponsorluğunda sektöre yön veriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com'un Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Göncü, dijital dünyanın Türkiye'deki en önemli temsilcileri arasında yer alan bir marka olarak, bu alanda yapılan çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını belirtti.



Göncü, şunları kaydetti:



"Dijital, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pazarlama iletişiminin vazgeçilmez parçası. Reklam yatırımları içindeki payı da her geçen yıl artıyor. IAB Türkiye AdEx - TR 2016 sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2015'e oranla yüzde 13,7 artarak 1 milyar 872,4 milyon liraya ulaştı. Bu büyüme oranı dijitalin ülkemizdeki gelişimini gözler önüne seriyor.



Mixx Awards Türkiye de dijitalin, reklam verenler nezdinde olması gereken yere ulaşmasında çok önemli ve etkin bir rol oynuyor. Bu sene de yine dijital pazarlama alanında yapılan oldukça yaratıcı ve etkileyici çalışmalar ödüle hak kazandı. Ödül kazanan bu çalışmaların her yıl olduğu gibi yalnızca ülkemizde değil uluslararası yarışmalardan da ödülle döneceğine inanıyoruz. Yaratıcı ve yenilikçi çalışmaların takipçisi ve öncüsü bir marka olarak Mixx Awards Türkiye'nin destekçi olmaktan mutluluk duyuyoruz."