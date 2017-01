Sahibinden.com 2016'yı Ödüllerle Kapattı

sahibinden.com, geçen yıl ulusal ve uluslararası alanda 11 farklı organizasyon tarafından 29 ödüle layık görüldü.



sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, birçok yeni uygulamayı hizmete geçirdiği ve kullanıcılarının hayatlarına kolaylık kattığı 2016 yılında sahibinden.com, ulusal ve uluslararası alanda 11 farklı organizasyondan toplam 29 ödül aldı.



Çalışmalarını ödüllerle taçlandıran sahibinden.com ayrıca saygın kurumlarca gerçekleştirilen araştırmalarda 7 önemli başarıya imza attı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, kendileri için önemli bir seneyi geride bıraktıklarını belirterek, 2016 yılında "Sesli ilan arama" ve "360 derece fotoğraflı ilanlar" gibi yeni hizmetleri kullanıcılarla buluşturduklarını kaydetti.



Ertaş, Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından biri olduklarını ifade ederek, şunları aktardı:



"Dünyanın farklı bir dönüşümden geçtiği bu sene içerisinde önemli kazanımlar elde ettik. Yeni teknolojileri takip ederek oluşturduğumuz hizmetlerle kullanıcılarımızın hayatlarına rahatlık ve kolaylık kattık. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde kullanıcı ve müşteri memnuniyetinde artış yaşadık. Uzmanlık alanımız olan e-ticaret sektöründe ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görüldük, farklı araştırmalardan bizleri gururlandıran sonuçlar aldık. İstanbul'daki genel merkezimiz Sahiplex ile WWF tarafından 'Yeşil Ofis' seçilmek gibi Türkiye'de e-ticaret alanında ilk olan başarılara imza attık. 2017 yılında da tüm ürün ve hizmetlerimizde en iyi kullanıcı deneyimini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz."



29 ödül ve 7 araştırma başarısı



sahibinden.com, ilkini 2014 yılında kazandığı Capital Dergisinin Türkiye'nin En Beğenilen Şirketler Araştırmasında "E-Ticaret" kategorisinde birinciliğini 2016'da da tekrarladı. Great Place to Work Enstitüsü tarafından "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine 2015'in ardından 2016'da da girerek iki kez üst üste en iyiler arasında yerini aldı.



Dünyanın en prestijli ödüllerinde The Stevie Awards'ta 2'si altın 7'si bronz olmak üzere toplam 9 ödülün sahibi oldu. İnternet dünyasının en iyilerinin internet kullanıcıları tarafından belirlendiği ve oylandığı Webrazzi Ödüllerinde, "Yılın E-ticaret Sitesi", "Yılın Seri İlan Sitesi" ve "Yılın Web Girişimi" kategorilerinde birinci seçildi.



MMA Türkiye tarafından düzenlenen Türkiye'nin en iyi mobil pazarlama kampanyalarının ödüllendirildiği The Smarties 2016 Türkiye Ödüllerinde "Mobilden İlan Verme" kampanyası ile "Ürün Hizmet Lansmanı" kategorisinde gümüş, "Mobil Uygulama" kategorisinde de bronz ödül kazandı.



8. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışmasında "ev aramak için sebep çok adres hep aynı" reklam kampanyası ile gümüş ödül kazanan sahibinden.com'a, 2016 Kristal Elma'da da Rafineri ile hayata geçirdiği projelerle 5 ödül verildi.



2016 Mediacat Felis Ödüllerinde 2 Felis, 3 Başarı olmak üzere toplam 5 ödülün sahibi oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Management Study With Executives'te ve Boğaziçi Bilişim Ödüllerinde "Yılın E-Ticaret Sitesi" ödülüne layık görüldü.



Digital Age Dergisi ve MMA Türkiye (Mobile Marketing Association) tarafından düzenlenen "Yılın Dikkat Çeken Mobil Uygulamaları" araştırmasında da "E-ticaret", "Emlak" ve "Pazar Yeri" kategorilerinde 6 defa birincilik elde etti. sahibinden.com 2016 yılında ayrıca Sahiplex ile WWF tarafından Türkiye'nin "Yeşil Ofis" seçilen ilk e-ticaret şirketi oldu.