Elif Baş'ın yönettiği Sahibe tiyatro oyunu, Asmalı Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



"Sahibe, hayatın anlamını sorgulayan zengin bir iş adamının tesadüfen Sahibe Carol ile yollarının kesişmesiyle başlayan karanlık, ihtiraslı ve komik bir aşk hikayesi…İlişkiler yumağında insan kişiliğinin ve aşkın değişik katmanları sert bir şekilde sorgulanırken, iki çiftin dokunaklı ve naif halleri aslında özünde herkesin aynı şeyi istediğini haykırıyor: sevgi. Peki, geçmişimizden, korkularımızdan ve kendimizden kaçmayı bırakıp sevmeye ve güvenmeye hangi noktada başlayabiliriz? Brodway'in sıra dışı oyunu Sahibe Türkiye'de ilk defa Asmalı Sahne de sergileniyor.



Alternatif sahneler arasında dikkat çeken Asmalı Sahne ilişkilerde 'güven' meselesini ele alıyor. Oyunun müziklerini geçen sene Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde ödül alan Orhan Enes Kuzu besteledi. Tarık Köksal, Muharrem Uğurlu, Tuğçe Tanış ve Petek Kırboğa'nın rol aldığı oyun sürükleyici yapısıyla keyifli zaman geçirmeyi vadediyor. Elif Baş'ın uyarladığı ve sahnelediği oyun eleştirmenler tarafından geçer not alıyor."



Oyuncular



Tarık Köksal



Petek Kırboğa



Muharrem Uğurlu



Tuğçe Tanış



Yönetmen: Elif Baş



Yönetmen Yardımcısı: Sinan Çatıkkaş



Teknik Ekip: Metin Kurt



Asistanlar: Elvan Cenikli, Osman Boz