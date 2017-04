Şaheser Ortaya Koymak İstiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde yarın deplasmanda Olympique Lyon ile yapacakları maça ilişkin, "İyi bir takımla oynayacağız, biz de iyi takımız." dedi.



Güneş, futbolcusu Gökhan Gönül ile Lyon Stadı'nda katıldığı basın toplantısında, çeyrek finalin ilk maçı hakkındaki düşüncelerini ve beklentilerini aktardı.



Mücadelede işin eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını beklediklerini vurgulayan Güneş, "Şampiyonlar Ligi'nden gelen iki takımın müsabakası olacak. İyi bir takımla oynayacağız, biz de iyi takımız. Şaheser ortaya koymak istiyoruz. Onların da hücum tarafında keyifli oynadıklarını biliyoruz. Biz de öyle düşünüyoruz." diye konuştu.



Olympique Lyon ile yapacakları ilk karşılaşmada sonuçtan çok sürece baktığını belirten tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Skordan çok oyunun güzelliğini arıyorum. Kendimizi de test etme şansı bulacağız. İyi, yetenekli takımla oynayacağız. Çeyrek finalde kendimizi imtihan etme şansı olacaktır. O yüzden ortaya koyacağımız oyun çok önemli. Çok sayıda taraftar gelecek. Yarınki maç her şeyin sonu olmayabilir, avantaj da olabilir. İkinci maçta her şeyin belli olacağını düşündüğüm için önce oyuna odaklanmayı düşünüyoruz."



Futbolun ülkeler arasındaki ilişkilerde ve insanların sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşaması için önemli olduğunu ifade eden Güneş, "Dün Almanya'da yaşanan bombalama olayında maç oynanmadı. Hiçbir alanda şiddet, terör olmasın. Ülke insanı kendi içinde mutlu yaşasın. Burada çok güzel bir hava vardı. İnsanlar parktaydı. Maalesef dünya kriz yaşıyor, bunun da futbolu etkileyen taraflarını görüyoruz. Olmasını istemiyoruz. Ben bu mesleği o yüzden seviyorum. Öncelikle isteğimiz şiddeti ortadan kaldırmak." değerlendirmesinde bulundu.



Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, Olympique Lyon karşısında karakterlerini ortaya koymayı amaçladıklarını dile getirdi.



Quaresma ve Aboubakar'ın yokluğu



Güneş, Ricardo Quaresma ve Vincent Aboubakar'ın kadroda yer almadığının hatırlatılması üzerine, "Buna takılıp kalacak değiliz. Oyun formatımız elimizdeki oyunculara göre en iyisi olacaktır." ifadelerini kullandı.



Bir takımın tecrübeli, başka bir ekibin genç olarak değerlendirilmesine de karşı çıkan Güneş, "17 yaşındaki çocuk da 35-40 yaşındaki oyuncu da oynayabiliyor. Yaştan çok oyuncuların verimine; fiziksel, teknik, taktik ve karakter olarak ne yaptıklarına bakmak lazım." diye konuştu.



Taraftarların ilgisi



İki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği maç öncesi centilmenlik çağrısında bulunan Güneş, şunları söyledi:



"Maç Lyon ile Beşiktaş'ı ortak alanda buluşturdu. Yeni dostluklara vesile olmasını diliyorum. Fransa-Türkiye ilişkilerine ve insanlığa örnek olmasını diliyorum. Her taraftar kendi takımını desteklemeli. Futbolu eğlenceli kılan tarafı bu. Biz de sahada kıran kırana futbolun gereklerini yapacağız. Kötülükleri gidermenin tek yolu, dürüst ve düzgün olanların işini iyi yapması."



"Bizim avantajımız Avrupa futbolunda çok bilinmemek." diyen Güneş, "Beklentimiz hiç gol yemeden goller atabilmek." ifadesini kullandı.



Teknik direktör Güneş, Borussia Dortmund kafilesine yönelik dünkü saldırıya ilişkin, "Futbol huzurlu ortamda oynanır. Şiddet varsa hiçbir şey yapılamaz. Hayatın her alanında maalesef ülkeler biraz azgınlaştı. Şiddeti körüklüyorlar. Dünyanın gidişinde iyi bir yol yok." diye konuştu.



Gökhan: "Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz"



Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül ise maçla ilgili, "Tabii kazanmak isteriz. Yarın da bizim için avantajlı olan en iyi skoru yakalayıp Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz. İşimizi yapıp sahadan iyi skorla ayrılmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



Siyah-beyazlı oyuncu, her zaman her kulvarda sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nin hangi turu olursa olsun yine kazanmak için sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Olympique Lyon'un hücum gücüyle ilgili soruya Gökhan Gönül, şu yanıtı verdi:



"Her takımın kendine özgü özellikleri vardır. Lyon ofansif olarak iyi olabilir, zaafları da var. Onların özellikli durumlarına karşı gerekli önlemleri alacağız. Defansta zaaflarını iyi değerlendirip güzel skorla ayrılmayı istiyoruz. Önemli olan istediğimiz şartlarla ayrılmak. İnşallah yarın bunu gerçekleştiririz."



Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusu Gökhan'ın kazanmak istedikleri yönündeki açıklamaları üzerine, "Gökhan Gönül acemi davrandı, önce kazanmaktan bahsetti. Ben önce sonuca değil, iyi oyuna bakıyorum." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı



Beşiktaş, Olympique Lyon ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Lyon Stadı'ndaki antrenmanla tamamladı.



Siyah-beyazlı takım, basına açık bölümde pas çalışması gerçekleştirdi.



Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kızlarıyla izledi. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman sırasında tribüne çıkarak Orman ve kızlarıyla kısa süre sohbet etti.