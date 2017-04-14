Sahaya Domuz Yağdırdılar!
İngiltere Premier liginde, uzun yıllar mücadele eden ada futbolunun köklü takımı Coventry City 4.lige düştü.
İngiltere Premier liginde, uzun yıllar mücadele eden ada futbolunun köklü takımı Coventry City 4.lige düştü.
Uzun yıllar Premier ligde mücadele edn Coventry City, yaklaşık 60 yıl sonra 4.lige düşmenin acısını yaşadı.
Charlton'la 1-1 berabere kalan Coventry City, önümüzdeki sezon 4.lige denk gelen, İngiltere Lig 2'de mücadele verecek.
Coventry'nin kötü durumuna öfkelenen taraftarların sahaya oyuncak domuz atmasından dolayı karşılaşmaya 10 dakika ara verildi.
(Sporvadisi.com)
Kaynak: Sporvadisi.com
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