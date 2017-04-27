Şahane Düğün

Düğün sabahı hem de balayı odasında hiç tanımadığı bir kadınla aynı yatakta uyanan Bill bu durumdan nasıl kurtulacak?

Şahane Düğün

Düğün sabahı hem de balayı odasında hiç tanımadığı bir kadınla aynı yatakta uyanan Bill bu durumdan nasıl kurtulacak? Sürprizlerle dolu bu serüvende karakterlerimiz biran olsun yerinde durmayacak ve siz de kahkahalarınıza engel olamayacaksınız.

Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Merkez

Mekan : Ertan Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Şahane Düğün

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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