Şahane Başlangış!

Bordo-mavili kulüpte ara transferde kadroya dahil edilen futbolcuların hepsi forma şansı bulurken, en çok sahada kalan isim Beşiktaş'tan alınan Olcay Şahan oldu. Fırtına; San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Sporting Lizbon'dan Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar'dan Hugo Rodallega'yı alarak kadrosunu güçlendirdi. Bu transferler takıma hayat verdi.

428 DAKİKA OYNADI



Ligin ilk yarısını beklentilerin uzağında tamamlayan Karadeniz ekibi, ara transferlerin ardından ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u mağlup ederek 9 puan çıkarmayı başarırken yeni oyuncuların hepsi de forma şansı bularak takıma önemli katkı yaptı. Olcay Şahan, Trabzonspor'da 5 transfer arasında en fazla forma giyen oyuncu olarak dikkati çekti. Bordo-mavili kulüp ile anlaştıktan bir gün sonra Bursaspor maçında sahaya çıkan futbolcu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5 resmi karşılaşmanın hepsinde görev alarak 428 dakika mücadele etti.

SÜPER LİG'DE FİRESİZLER



Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 3 haftasında Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giymeyi başardı. Pereira 5 resmi maçta 371 dakika, Mas 4 maçta 360 dakika süre aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 180 dakika oynayan Medjani, ligde 3 maçta 55 dakika sahada kalarak toplam 235 dakika görev yaptı. Akhisar Belediyespor'dan transferin son günlerinde kadroya katılan Hugo Rodallega ise Gaziantepspor maçının ikinci yarısında sahaya çıkarak 24 dakika şans buldu.

40 YILLIK TRABZONLU GİBİ



Sezonun ikinci yarısına muhteşem bir giriş yapan ve Gaziantepspor maçı ile birlikte üst üste çıktığı 4. maçını da kazanan Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın performansı dikkat çekti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun gelişiyle bordo- mavili ekibin futbolu sınıf atlarken, atak geliştirmekte zorlanan takım resmen kanatlandı. Hem çizgide, hem de ceza alanı çevresinde aldığı tüm topları inanılmaz kullanan 29 yaşındaki deneyimli futbolcu, 5 maçta 3 asistle yıldızlaştı. Pozitif enerjisiyle takımı da olumlu etkileyen Olcay, oynadığı kolbastı ve taraftar ile diyaloğu ile 40 yıllık Trabzonsporlu gibi davranıyor.

Kaynak: Fotomac