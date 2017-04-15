Şahan Gökbakar, Yaprak Sarması Sararak Mutfaktaki Hünerlerini Sergiledi

'Recep İvedik' film serisi ile pek çok başarı elde eden Şahan Gökbakar Instagram'dan sarma sardığı görüntüleri paylaştı. Ünlü komedyen mutfaktaki yeteneğini de cümle aleme gösterdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN SARMA SARDIĞI VİDEOYU 640 BİN KİŞİ İZLEDİ

Başarılı komedyen, sarma sarıp tarif verdiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımını 640 bine yakın kişi izledi. Gökbakar, sarma sarmak konusunda oldukça yetenekliydi.

İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com