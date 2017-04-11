Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'ten 85 Milyon TL Kazandı

16 Şubat'ta vizyona giren komedyen Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Recep İvedik 5' koşar adımlarla rekora ilerliyor. Vizyona girdiği ilk haftada 1 milyon 890 bin barajını geçerek tüm zamanların en iyi açılış rekorunu kıran filmi 152 bin kişi daha izlerse Şahan Gökbakar, serinin bir önceki filminin rekorunu da geçerek kendi rekorunu kıracak.

KENDİYLE YARIŞIYOR

'Recep İvedik 4'ün 1 milyon 641 bin kişilik açılış rekorunu egale eden 'Recep ivedik 5', 8 hafta boyunca toplam 7 milyon 217 bin kişi tarafından izlendi.

'Recep İvedik 4' ise vizyonda kaldığı 20 hafta boyunca 7 milyon 369 bin gişe yapmıştı.

85 MİLYON TL KAZANDI

Komedyenin son filminden kazandığı para ise dudak uçuklattı. Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 5' filminden 'boxoffice' verilerine göre 85 milyon lira kazandı.