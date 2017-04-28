Şahan Gökbakar Karısı İçin Pide Yapıp, Tarif Verdi

Şahan Gökbakar, geçtiğimiz Mart ayında doğum yapan eşi Selin için kolları sıvayıp pide yaptı. Şahan, yaptığı pideyi dilimlerken çekilen videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

PİDE TARİFİ VERDİ

Ünlü oyuncu paylaşımına eklediği notla, aptığı pidenin tarifini hayranlarına verdi.

İşte Şahan Gökbakar'ın pide tarifi:

Pide yaptım hanıma... Kavurma kaşar, sucuk kaşar...Olay oldu olay... övün beniii...

Tarif:

Yarım kilo un, 20gr tuz, 5gr maya.. yoğur iyice alıyosa daha un ekle.. bırak sıcak ortama yarım saat dinlendir. 3 e böl. İnce ince ac merdaneyle.. etleri önce yerleştir, üstü peynir...kenarları kıvır içeri.. 280 derece fırına at. Kenarları kızarınca al.

Video fırından cıktıktan 10 sn sonrası... afiyet olsun...