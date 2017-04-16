Şahan'dan Seçim Yaramazlığı: Tercih Mührünü Eline Bastı

Türkiye genelinde referandum için oy verme işlemi sona erdi. Birçok ünlü isim gibi ünlü komedyen Şahan Gökbakar'da vatandaşlık görevini yerine getirip oyunu kullandı.

FOTOĞRAFI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Oy verme işlemi sırasında tercih mührünü eline basan ünlü oyuncu, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

BU ÜLKE HEP GÜZELLİKLERE LAYIK

Gökbakar paylaşımına "Atatürk'ün kurduğu bu güzel ülkenin bir ferdi olarak üzerimize düşeni yaptık... Biz böyle öğrendik, böyle söz verdik... Bu ülke hep güzelliklere layık... Allah ülkemizi ve hepinizi korusun!" notunu ekledi.