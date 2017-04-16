Şahan'dan Seçim Yaramazlığı: Tercih Mührünü Eline Bastı
Vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy veren Şahan Gökbakar, tercih mührünü eline bastı. Çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Türkiye genelinde referandum için oy verme işlemi sona erdi. Birçok ünlü isim gibi ünlü komedyen Şahan Gökbakar'da vatandaşlık görevini yerine getirip oyunu kullandı.
FOTOĞRAFI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Oy verme işlemi sırasında tercih mührünü eline basan ünlü oyuncu, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
BU ÜLKE HEP GÜZELLİKLERE LAYIK
Gökbakar paylaşımına "Atatürk'ün kurduğu bu güzel ülkenin bir ferdi olarak üzerimize düşeni yaptık... Biz böyle öğrendik, böyle söz verdik... Bu ülke hep güzelliklere layık... Allah ülkemizi ve hepinizi korusun!" notunu ekledi.
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