Şahan Altın Palmiye Ödülünü Rakiplerine Kaptırdı
Recep İvedik tiplemesiyle Türkiye'yi kırıp geçiren Şahan Gökbakar, Altın Palmiye'yi rakipleri Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a kaptırdı.
Altın Palmiye ödülleri sahiplerini buldu. Gişede tüm zamanların rekorunu kıran Şahan Gökbakar'ın filmi "Recep İvedik 5" umduğunu bulamadı.
Halk oylamasıyla belirlenen ödüllerden bir tanesi bile izleyici rekoru kıran Recep İvedik 5'e gitmedi.
ÖDÜLÜ RAKİPLERİNE KAPTIRDI
Oyunculuğuyla tüm Türkiye'yi kırıp geçiren Şahan Gökbakar, halk oylamasında umduğunu bulamadı. En iyi oyuncu ödülü, Çalgı Çengi filmindeki performanslarıyla Murat Cemcir - Ahmet Kural'a gitti. Böylece Şahan Gökbakar, Altın Palmiye'de rakiplerinin gerisinde kaldı.
sponsored ads