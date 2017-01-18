Sahaf Kitap Şenliği Okurları Yazarlarla Buluşturuyor

Hedef Kitabevi tarafından düzenlenen 7'den 70'e Sahaf Kitap Şenliği, okurlarla şair ve yazarları buluşturuyor.



Süleymanpaşa ilçesinde Hedef Kitap evinde düzenlenen 7'den 70'e Sahaf Kitap Şenliği, başladı.



Şenliği düzenleyen kitabevi sahibi Mücahit Çalgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliği düzenleyerek kitap okuma alışkanlığına yeni bir soluk katmak istediğini söyledi.



Şenliğe yerel şair ve yazarların katılacağını ifade eden Çalgın, şunları kaydetti:



"Ülkemizde ender yapılan iş kollarından birisi sahaflık mesleğidir. Kitaba olan duyarlılığı gelişmiş dünya ülkelerinin epey altında olan ülkemizde sahaf mesleği yaşatılmaya çalışılıyor. Bu yüzden 7'den 70'e Sahaf Kitap Şenliği düzenleyerek kitap okuma alışkanlığına yeni bir soluk katmak istedik. Gün yüzüne çıkmakta zorluk çeken kitaplar ve şairleri yeni okurlarla buluşarak, kitaba dair güzellikler ve yenilikler katıyorlar."



Şenliğe katılan yazar Münir Satkın, bu şenliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi çok güzel. Biz de bu etkinliğe katılarak kitapseverleri bekliyoruz. Kitap okunmasının teşvik edilmesinden dolayı çok anlamlı bir etkinlik oldu." dedi.



Şenlik, 17 Şubat tarihlerine kadar devam edecek.