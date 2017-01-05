Saha Koordinatörü Şen Nizip'te İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Hüseyin Şen, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki sağlık kuruluşlarında incelemelerde bulundu.



Şen, Gaziantep Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Doktor Ömer Aykut ile Nizip Devlet Hastanesi ve hastane yerleşkesinde hizmete açılacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Daha sonra Kaymakam Harun Sarıfakıoğulları'nı ziyaret eden Şen, Sarıfakıoğulları'na Nizip'teki sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sarıfakıoğulları da Nizip ilçesinde sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, bu konuda eksiklik olmaması için hep birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.



Şen ve beraberindekiler, daha sonra Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.



Akdoğan da ziyareti için Şen'e teşekkür etti.



Akdoğan ile Nizip'te yapılması planlanan hastanenin yeriyle ilgili fikir alışverişinde bulunan Şen'in ziyaretine Nizip Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Görgülü ve Hastane Müdürü Abdulkadir Erdoğan da katıldı.