Şah pilavı nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri! Şah pilavı tarifi, malzemeleri, püf noktası

Masterchef'te eleme heyecanı sürerken Azerbaycan mutfağı tercih edildi. Peki, Şah pilavı nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri! Şah pilavı tarifi, malzemeleri, püf noktası nedir? Perde pilavına benzeyen Şah pilavı, yapımı son derece basit ancak yemesi son derece bir yemek olup her evde kolaylıkla yapılabilir.