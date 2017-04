Şah İnn Paradise Tatil Köyü 18 Yaşında

18 yıldır"Alternatif Tatilde Tek" sloganıyla Antalya'nın Kumluca ilçesinde turizm faaliyetini sürdüren Şah inn Paradise, Nisan ayında kapılarını misafirlerine açıyor.



1990'lı yılların başından itibaren yoğun şekilde turistik tüketicilerde klasik turizm olarak adlandırılan deniz, kum ve güneş üçlemesinin dışına çıkıldı ve alternatif olarak sağlık turizmine, kongre turizmine, spor turizmine, kültür turizmine, inanç turizme yönelişler başladı.



Farklı konseptteki hizmetini 18. yılında 11. sezonda da Kamer Holding güvencesiyle sürdürdüklerini belirten Şah İnn Paradise Tatil Köyü Genel Müdürü Yusuf Yücel, "Misafirlerimizin tatilden ne beklediğini biliyoruz ve her bir misafirimizin eşsiz anılar biriktirdiği bir tatil hizmeti sunuyoruz" dedi.



Alternatif turizmin yanlış algılandığına dikkat çeken Yücel, "Gelip kalmayan, bilmeyen insanlarda bir ön yargı oluşuyor evet, oysa gelip görseler daha iyi anlayabilecekler. Akdeniz bölgesinde yeni tesisler için arayışımız devam etmektedir. Uygun olması durumunda yatırımcılığa da işletmeciliğe de sıcak bakıyoruz" dedi.



"Sezona çok iyi hazırlandık"



Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Yücel, Antalya bölgesinde kendi sınıfında oteller bulunduğunu ancak farklılık oluşturanların ön plana çıktığını, bu yıl çok özel sürprizinin olduğunu söyledi. Konseptin en büyük aqua parkını hizmete sunacağını açıklayan Yusuf Yücel, "2000 metrekare alana 2 havuz 6 kaydırak ve dev bir Aqua tower yerleştiriyoruz. Aileler, çocuklarıyla otele geldiklerinde, çocuklarını güvenli alanlara bırakarak rahat bir tatil imkanına kavuşacaklar. Çocuk kulübünde çocuklar gün boyu eğlenecek, oynayacak. Geçmiş yıllarda ailelerin isteği olan uygulamayla hem çocuklar gözler önünde olacak hem de rahat bir tatil yapacaklar. Bu sene yenilenen çocuk oyun alanlarımızla da ailelere daha çok vakit kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca bu sene revize edilen odalarımızla ailelerin daha rahat edeceği ortamı sunuyoruz" dedi.



Şah İnn Paradise'ın gerçek Türk kültürünü yaşatan ve markalaştıran bir yatırım olduğunu belirten Yücel şöyle konuştu: "Konsepti oluştururken, Türk kültürünü ve değerlerini dikkate aldık. Bizim bir kimliğimiz var. Binlerce senede oluşan aile, mutfak, yemek, ilişki, misafirperverlik değerlerimiz var. Sunduğumuz hizmette her şeyiyle Türk kültürü ön planda. Bu yönümüzle farklılaştığımızı düşünüyoruz. Türk misafirperverliğini on birinci sezonda da markalaştırmaya devam edeceğiz". - İSTANBUL