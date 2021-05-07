Sagopa Kajmer - Vesselam sözleri! 'Vesselam' rap şarkısı sözleri nelerdir? Vesselam sözleri nelerdir?

Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan Vesselam şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. KİTS (Kötü İnsanları Tanıma Senesi) albümü parçası olan Vesselam şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sagopa Kajmer - Vesselam sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.

SAGOPA KAJMER - VESSELAM ŞARKI SÖZLERİ

Şu baş belası dilimi kesin!

Zilimi çalsın serzeniş, içime dolsun hüzüntü

Süreklilik ne zor bir iş

Perişanlık, pişmanlık çekilmesi en güç dertmiş

Sabır tüm sıkıntıların anahtarıdır, doğrudur

Düş kırıklıklarım sonucu ruhum yorgundur

Ağaçlarımdan pişmanlık meyveleri sarkıyor. Haydi topla!

Gözlerimden uyku çalanı ara ve bul patakla

Gönlümün dipte kalan kısmında arşivlenmiş onca yara

Yılan ve akreplerle dolu içinde bulunduğum yuva

Birileri haddini bildirmeli ölüm okuna kafa tutan kalkanlara

Yaptıklarından sebep yapacaklarına hazırlıklı

Sago yüzün sadık köpek cüzün kedice pazarlıklı

Lan bi' sen mi kaldın tek akıllı? (sen mi kaldın?)

Bu tarla mayınlı! Ummadığın yer tuzaklı, vesselam

Dil ateştir, biraz suyla söndürülmesi mümkündür

Tırnaklarını aşındıran, çözemediğin bu kör düğümdür

Üzgünümdür hayli vesselam

Vuslatım gelmez mihman

Beklerim

Gurbetteyim, ne edeyim?

Bastır

Üzgünümdür hayli vesselam

Vuslatım gelmez mihman

Beklerim

Gurbetteyim, ne edeyim?

Sago Kaf-Kef

Dil ateştir, biraz suyla söndürülmesi mümkündür

Tırnaklarını aşındıran, çözemediğin bu kör düğümdür

Üzgünümdür hayli vesselam

Vuslatım gelmez mihman

Beklerim

Gurbetteyim, ne edeyim?

(Ne edeyim?)

Üzgünümdür hayli vesselam

Vuslatım gelmez mihman

Beklerim

Gurbetteyim, ne edeyim?

Yeah, hadi ver gazı, ver gazı

Sen gözümde dikensin, bana hoş bir gül gerek

Düşüncelerin yüzüne vurmalı. Buna adam gerek!

Lakayıtın hedefi olursa harcanan bir yığın emek

İçinde şeytan himayede o sen değilsin o an demek

Kum saati döner, akan zaman saçlarımı söker

Nursuz bir yüz meyvesiz bir ağaca benzer, gülüver

Taş yerinde ağır - ağır, ağır gazla diyarımdan

Ey iştah-ı maymun nefis çekil gıyabımdan

El emeği mahsulünden geçin Yunus

Dalaletin delaleti olmak neyime desturun!

Sorularınızın cevaplarını bakışlarımdan bulun

Silahlarımın acılarını kurşunlarımdan sorun

Elbiselerin kibir kokulu kalbinin içi fesat dolu

Fikir-zikir aynı anda bitirir okulu (Aynı anda)

Fark edilmez sandığın komik iblis oyunu

Ezelden beridir ona elini veren kaptırmıştır kolunu!

Dil ateştir, biraz suyla söndürülmesi mümkündür

Tırnaklarını aşındıran, çözemediğin bu kör düğümdür

Üzgünümdür hayli vesselam

Vuslatım gelmez mihman

Beklerim

Gurbetteyim, ne edeyim?

Ne edeyim? Bastır!

Üzgünümdür hayli vesselam

Vuslatım gelmez mihman

Beklerim

Gurbetteyim, ne edeyim?

Ne edeyim? Sago Kaf-Kef

Üzgünümdür hayli vesselam

Vuslatım gelmez mihman

Beklerim

Gurbetteyim, ne edeyim?

Ne edeyim?

Üzgünümdür hayli vesselam

Vuslatım gelmez mihman

Beklerim

Gurbetteyim, ne edeyim?