Sagopa Kajmer - Vesselam sözleri! 'Vesselam' rap şarkısı sözleri nelerdir? Vesselam sözleri nelerdir?
Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan Vesselam şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. KİTS (Kötü İnsanları Tanıma Senesi) albümü parçası olan Vesselam şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Sagopa Kajmer - Vesselam sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.
SAGOPA KAJMER - VESSELAM ŞARKI SÖZLERİ
Şu baş belası dilimi kesin!
Zilimi çalsın serzeniş, içime dolsun hüzüntü
Süreklilik ne zor bir iş
Perişanlık, pişmanlık çekilmesi en güç dertmiş
Sabır tüm sıkıntıların anahtarıdır, doğrudur
Düş kırıklıklarım sonucu ruhum yorgundur
Ağaçlarımdan pişmanlık meyveleri sarkıyor. Haydi topla!
Gözlerimden uyku çalanı ara ve bul patakla
Gönlümün dipte kalan kısmında arşivlenmiş onca yara
Yılan ve akreplerle dolu içinde bulunduğum yuva
Birileri haddini bildirmeli ölüm okuna kafa tutan kalkanlara
Yaptıklarından sebep yapacaklarına hazırlıklı
Sago yüzün sadık köpek cüzün kedice pazarlıklı
Lan bi' sen mi kaldın tek akıllı? (sen mi kaldın?)
Bu tarla mayınlı! Ummadığın yer tuzaklı, vesselam
Dil ateştir, biraz suyla söndürülmesi mümkündür
Tırnaklarını aşındıran, çözemediğin bu kör düğümdür
Üzgünümdür hayli vesselam
Vuslatım gelmez mihman
Beklerim
Gurbetteyim, ne edeyim?
Bastır
Üzgünümdür hayli vesselam
Vuslatım gelmez mihman
Beklerim
Gurbetteyim, ne edeyim?
Sago Kaf-Kef
Dil ateştir, biraz suyla söndürülmesi mümkündür
Tırnaklarını aşındıran, çözemediğin bu kör düğümdür
Üzgünümdür hayli vesselam
Vuslatım gelmez mihman
Beklerim
Gurbetteyim, ne edeyim?
(Ne edeyim?)
Üzgünümdür hayli vesselam
Vuslatım gelmez mihman
Beklerim
Gurbetteyim, ne edeyim?
Yeah, hadi ver gazı, ver gazı
Sen gözümde dikensin, bana hoş bir gül gerek
Düşüncelerin yüzüne vurmalı. Buna adam gerek!
Lakayıtın hedefi olursa harcanan bir yığın emek
İçinde şeytan himayede o sen değilsin o an demek
Kum saati döner, akan zaman saçlarımı söker
Nursuz bir yüz meyvesiz bir ağaca benzer, gülüver
Taş yerinde ağır - ağır, ağır gazla diyarımdan
Ey iştah-ı maymun nefis çekil gıyabımdan
El emeği mahsulünden geçin Yunus
Dalaletin delaleti olmak neyime desturun!
Sorularınızın cevaplarını bakışlarımdan bulun
Silahlarımın acılarını kurşunlarımdan sorun
Elbiselerin kibir kokulu kalbinin içi fesat dolu
Fikir-zikir aynı anda bitirir okulu (Aynı anda)
Fark edilmez sandığın komik iblis oyunu
Ezelden beridir ona elini veren kaptırmıştır kolunu!
Dil ateştir, biraz suyla söndürülmesi mümkündür
Tırnaklarını aşındıran, çözemediğin bu kör düğümdür
Üzgünümdür hayli vesselam
Vuslatım gelmez mihman
Beklerim
Gurbetteyim, ne edeyim?
Ne edeyim? Bastır!
Üzgünümdür hayli vesselam
Vuslatım gelmez mihman
Beklerim
Gurbetteyim, ne edeyim?
Ne edeyim? Sago Kaf-Kef
Üzgünümdür hayli vesselam
Vuslatım gelmez mihman
Beklerim
Gurbetteyim, ne edeyim?
Ne edeyim?
Üzgünümdür hayli vesselam
Vuslatım gelmez mihman
Beklerim
Gurbetteyim, ne edeyim?