Sagopa Kajmer - Vasiyet sözleri! 'Vasiyet' rap şarkısı sözleri nelerdir?
Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan Vasiyet şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Romantizma albümü parçası olan Vasiyet şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Sagopa Kajmer - Vasiyet sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.
SAGOPA KAJMER - VASİYET ŞARKI SÖZLERİ
Fecre dal
Fedai cembiyeleri ile cenkte kaldı
Surlarımda kahpe uykuyadaldı
Suretim şarap misali eskidikce değeri arttı
Serserim, serim giyotin altı.
Kalbimde senede kaç kez birisi idam aldı ha!?
Şaibelerim şairimdi, şakacı mecburi sıfattı
Rıhtımlarımdan gemiler kalktı
Yolcular ağırladım ağır ağır revanlarım
Güneştim bir ara yağmur oldum.
Kendi deryalarımda kendimi zorla boğdum
Spekülatif düşlerin spazmı var
Stagflasyon önlemliydi
Sözümü kesme girişiminde bulunan herkeseydi radikal argolar
Söyle ne zaman bitti aşka dair tangolar?
Her işte bir racon var
Haydi egoma sponsor ol
Ecemle ecele giderim
Rabbenamı bir hiç uğru tersledim
Of haşa!
Bir dilekti vurgun oldu
Votka Redbull ciğere doldu
Sagopa nadir sarhoş oldu
Cemre geç de olsa düştü
Kelimelerdi kerimelere ve kertelerime münzeviydim
Dünveyi senaryolarda "RAP" denen bahirdim
Münasebetsiz küfrü bastım, onurun canını yaktım
Altı senedir aklındayım, çekemedin yo farkındayım
RAPimtraksın, sen reel değilsin
Yazdıklarına sadık olamadın, söyle kaç eşlisin?
Muaf bıraktım seni ve kitlelerini, sarfiyatlarım fiyatsız
Anonim oldu haykırışlarım
Az önce doğdum
Halatım yirmi yedi boğum
Sele gitti Ağustosum
Vasiyet etmek istedim şarkılarımı kızıma
Hep sonunda kendimi vurdum
Şarjörü doldurdum
Koştuğum bu yolda yarımı sonladım ve kocaman adama döndüm
Sanma çok telaşlıyım, durgunum biraz, solgunum yüzüm, bitkinim ufaklık
Sen de gel peşimden amma çok çalış
Duvarda yazmaz her kural
Yumruk yersin yılma kalk, dayan
Bu abi yerle çok sevişti
Düşmek hiç ayıp değil, kalkmasını bil
Ve acele et şu gözyaşını sil
Sagopa idol oldu bak dedim babam, ben dayandım
Buraya kadar geldim 27 adım
Takma kendimden can sıkıntım
Önceden beridir bir ölüm takıntım
Bunu da yüzüme vurmasınlar
Sade evde yüzüm asık, dışarda sempatik takıldım
Az önce doğdum
Halatım yirmi yedi boğum
Sele gitti ağustosum
Vasiyet etmek istedim şarkılarımı kızıma
Hep sonunda kendimi vurdum.
Şarjörü doldurdum