Sagopa Kajmer - Saldırground sözleri! 'Saldırground' rap şarkısı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!

Sagopa Kajmer'in yeni şarkısı Saldırground Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Türkçe Rap dünyasının usta isimlerinden Sagopa Kajmer bugün yeni şarkısını çıkardı. Peki, Sagopa Kajmer - Saldırground sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde.

Sagopa Kajmer - Saldırground rap sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Sagopa Kajmer - Saldırground sözleri ve beat'i kime ait? Tüm detaylar haberimizde.

SAGOPA KAJMER - SALDIRGROUND SÖZLERİ

VERSE 1

Olanca yükseğim ben alçaklarla savaşırım ve midelerine otururum da

dilediğimde taşınırım. Ben haşarıyım,rap taktiklerinde aşırıyım.

Minik kum sinekleri şekil dudaklarına virüs taşıyıcıyım.

Hey! Şaşırtırım, horoz MC leri una bular ve derin yağda derinlemesine

kızartırım. Arsızım ben mikrofonla cilveleşirim,hınzırım.

Michael Venom Page gibi kapışmaya dünden hazırım.

Hey! Sabırsızım. Demiri közde kızdırırım da sonra adımı büyükbaş gibi

derine damgalarım. Asitle ıslatırım derini ıslak imzalarım.

Sörf tahtanı yutan büyük beyaz köpek balığıyım ısırırım.

Hey! Yanıltırım.Ayakta duramaz hale getirip adamı mükemmelce yaralarım.

Yo fellik fellik hastanede boş bir sedye aratırım.

Askerlerini kafalarım ve karargahını taratırım Maa'fuka

VERSE 2

Kaldığım yerden başlarım bir taşım fokurdadım.

Şimdi zevkle uçukları bıçak ucuyla bastırırım.

Mıknatısım, topladığım toplu iğnelerimi batırır ağlatırım.

Eşek gözünü mührüm basar dağlatırım.

Korsanım,uçaklarını kaçırırım ve yolcularını uçaktan atarım.

Onları karaya varmadan havada korkudan bayıltırım.

Yaptırımım,illaki yaptırırım. Hammurabi stil kanunlarım var yardırırım.

Gagalar demirden gagalı turnalarım,kafatasını kurcalatırım, delik açtırır

yuva yaptırıp içinde yumurtlatırım, yılanı yuvana yanaştırıp yavrularına

yavşatırım bak.

Yavşak! Hoplatırım top gibi sektirir kamayla patlatırım.

Afrika Kalahari'de ayak çıplak ip atlatırım. İpimi koparırım tipini

kutuna koyup ağzın burnun tipin dağıtırım.

VERSE 3

Sapan elimde lastik olduğunca gergin.

Bu boksör parçalayacak seni ortasında bu ringin.

16 barda tecavüzün farklı tonu, kaltak MC'lerin iner

teker teker donu.Kusursuz bir denklemim her barım kırar

1 eklem. Sago 'Chen Zhen' ötekiler 'Badi Ekrem'.

Kıvılcım çıkar! Rap 16 barda fedai, tekme, yumruk, şaplak, tokat

devam eder mesai. Göğüs kafesimde çetin dövüş var, Pekin ördekleri

gibi kancalara batacaklar. Egom ağır bastı kekom.

Kafının cılkı üstünde beton. Bütünüyle yuttu seni benim

evcil piton. Patlatmakla geçti ömrüm şişirilmiş ikon.

Oyun burda bitti az öncekiydi son jeton.

VERSE 4

Metaforla tekmelerim tekerlemelerimi.

Döşenmiş maynlarım bir insan karışı derini.

Sago oyun sonu canavarı,adım at bana doğru sıva gömleğinin

kirli kollarını. Kaba saba ağır ateş, hadi yaklaş devam et!

Külbastı MC leri yaktım gazete yaptı manşet.

Nagazaki önümdeki kağıtlar sürterim kalemi için için

patlar sana bana.Zekice vuruşlarla delik açarım omurgana,

sinek oldun bak yapıştırdı diline iguana.

Tantana yapma çakma Tony Montana.

Senden olsa olsa anca Hannah Montana.

Ben serval bura benim savana,karada baş edemezsen Amazon'da pirana.

de ki savaşalım japonica katana olup senin filetonu çıkarıp da

korum tabağına. Çiğ köfte gibi yapıştırırım tavana.

Kaçıp kavuşmak istersin hemen ana babana.

Kafanı defaatle vurdum beton kolona şimdi kolaysa ayıltsın seni

limondan kolonya.

VERSE 5

Hiphopu küçümsemeden önce dişlerini fırçala.

Sago'ya laf atmadan önce dişlerini yaptır p*ç.

Kötü adam geri döndü kolla .ötü, adam söğütü söktü

cümle börtü böcek ürktü, gece çöktü.

Duraksız saydırışlarda dilim, ne yapsam ayrılamam senden

canım rapim benim.

Ufaklık bombanın pimini çek de atalım abilere,patlasın o lanet

kıçları dağılıversin her yere.

Ben ensesinde ağırca nefesim alıp verdikçe gıdıklanan paytak MC ler

wooow naber?

98 den bu yana bebelere ağır patikler giydirdiğim için peşimde

dedektifler.

Kick, snare, hat,bassla verirken direktifler hiphop eli kamalı,boyalı yüzler.

Kolaysa yakala,uğraş üstüne doğru yaklaşan 42 kör bıçakla gardaş.

Sizlere taş var aş taş. Savaşçımın sabrı taşmadan hızla burdan uzaklaş p*ç.

VERSE 6

Yine vurdu tek tek hiphop kicks başımda dikilip dururken lanet aksiliks.

Yine aynı gün ama farklı tersliks, bunlarla başa çıkmam için gerek farklı taktiks.

1210!.. 2021 de yine de Technics. Boom Bap back to the basics.

Benim için fix kafam ileri geri gidiks.

Sago tanımaz kural fiziks yazarken liriks.

Şu kirli seslerin içinde kirlenmek ne güzel his.

Hiphopun askeri olmak istemiyor terhis.

Lan Mic Check beat nefis,keşke her şarkına çekebilsen video clips.

Bana sokaklardan bahset ciks.Gerek hayatta kalmam için bana tips & tricks.

Gönder links. Çünkü bazı insanlar karma,yılan orangutan çıyan akrep mix.

VERSE 7

Olmayacak işlerin peşine düştüm bugün,lamalara dedim 'yılanların

yüzlerine tükürün''.

Öfkemi sindirmek için soda mı iççem?

Boynum öne eğip sakin moda mı geçcem?

Boş lafı geççen bitch!

David gibi olacam lynch (linç), doğru konuşanı 9 köyden

taşıyordu koca vinç gördüm.

Göze yansıyanlar enteresan ilginç.

Kurtlanmış hikayeler komik gelir benim misal yaşlı dede kurda.

Alemin içinde gezerim elimde karşıt bir pankartla.

Rakipleri milföy hamuru gibi 4 e katla.

Tam da yerine rast gelince James Brown'ca dinamit ol ve patla.

Gelir doğrular eşekle yalanlarsa atla.

Haklı olmak için doğruluğunu derhal ıspatla yoksa

uğraşıp durursun benim gibi bir pisi'kopatla.

VERSE 8

Yunus 8. harika.(Merhaba!)

Bitmiştir tefrika. Ben orjinal maafaka beri kalan replika.

Kuklaların ustalarından bahseden soğuk Metallica'dan da kar, kış, buz Sago

Antartica. Buzlu suya sokulan o rus bebek kadar da sağlam immune sistemimle

işin dibine inmek isterim ve Sago hiphop işinin dibi bunu bilmeni isterim,

rap benim sihirli lambam ben Aleaddinim bebeğim.

Japon hızlı tren hattıyım içinden geçerim.

Kafan çatırdayana dek topuklarım polis gelmeden topuklarım.

Destekler beni kopuklarım.Kancıklar gibi yok permalı peruklarım, boncuklarım.

Ayakkabım patlayana kadar tekmeledim eski okul giriş kapısını yumrukladım.

Hediye getirdim içinde köpek balıklı akvaryumlarım.

Al yuvarla al ya da ak yuvarlarım, kanımda akar hiphop.

Don't stop! Rock da mic!Wagwan rude boy when the beat drops.

Yes yes y'all to the beatch'y'all Sago Sago Sago Maafukin Pa yo

Yes yes y'all to the beat y'all Sago muthafuckin Pa on da mic yo

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Sagopa Kajmer - Saldırground rap şarkısı 7 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Çok kısa süre içerisinde 100 bin izlenmeye ulaşan şarkı toplamda 21 bin beğeni aldı. Şarkı 12 dakika 23 saniye uzunluğundadır. Sözleri ve beat, müziği Sagopa Kajmer'e (Yunus Özyavuz'a) aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir: