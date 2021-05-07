Sagopa Kajmer - Düşenin Dostu Olmaz sözleri! 'Düşenin Dostu Olmaz' rap şarkısı sözleri nelerdir?

Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan Düşenin Dostu Olmaz şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. KİTS albümü parçası olan Düşenin Dostu Olmaz şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sagopa Kajmer - Düşenin Dostu Olmaz sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.

SAGOPA KAJMER - DÜŞENİN DOSTU OLMAZ ŞARKI SÖZLERİ

İlham al, bu sözlerin sahibi bir hamal

Varlığı hayal, kahramanı olmak istediğim bir masal var

Düşündükçe sulara batar benim sal, kader beni sal

Marifetle erir gönlüm, gördüm benim gören gözüm parçalar ya gönlüm

Avuçlarımda göğe doğru tuttuğum dualarım ve ömrüm

Yetmez dilemeye özrüm

***

Bak; bataklıklar üzeri ne kadar da parlak

Bak ve gör burdan her tarafta güzel yüzlü tuzak

Gökyüzü ne kadar yakın; Arş-ı Azam ne kadar uzak

Kendine yaptıkların ve kattıkların ne kadar vasat

***

Evet; bu bir aşk şarkısı

Evet; bu bir kalp ağrısı

Evet bu namelerde bir yanan var en derinden

Ah bir bilsen, içimdeki alevi bir görsen...

***

Yalnız ağacın çocuklarını taşladınız öldüler

Sapanla avlanan kuşlar can çekişerek öldüler

Gözden ayrı düşeni dudaklar cümleden düşürdüler

Düşenin dostu olmadı hiç

***

Düşenin dostu olmaz

Bunu böylece bildim

İnanmasam olmaz

***

Düşenin dostu olmaz

Bunu böylece bildim

İnanmasam olmaz

***

Ölüm ALLAH'ın emri, Ankebut'ta belli

Eline tutuşturdu Sago en güzel delili

Delillerim ve deliliğim beni bu yaşıma getirdi

Sen köşene çekil düşün seni neler bitirdi

***

Başta tertemiz bir sudur yaradılış

Gün geçtikçe karmakarışır, durgun sular ani bulanır

İlk başlarda suya bakarsan ayı ve güneşi saf görürsün

Sonra güneş gider ay kalır üzülürsün

***

Düşmanın buzunda donmaktansa dostun güneşi yaksın

İçimi, alınan her nefes soluk yeniden yaşama dönmek gibi

Kefene sarılı tütüne benzerim; uçar dumanım aniden

Uçar bu ruh bedenden

***

Bu ruh bedenden uçar, geride kalan naçar

Çark-ı Felek yaman döner ben solar sen açar

Onlar kalır sen göçer menzilimiz farklılaşır

Çok geç olmadan açıl gözüm açıl

***

Düşenin dostu olmaz

Bunu böylece bildim

İnanmasam olmaz

***

Düşenin dostu olmaz

Bunu böylece bildim

İnanmasam olmaz