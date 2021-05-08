Sagopa Kajmer - 24 (Yirmi Dört) sözleri! '24' rap şarkısı sözleri nelerdir? 24 sözleri nelerdir?
Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan 24 şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bir Pesimistin Gözyaşları albümü parçası olan 24 şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Sagopa Kajmer - 24 sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.
SAGOPA KAJMER - 24 (YİRMİ DÖRT) ŞARKI SÖZLERİ
Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklar var
Yaşlanan bi' gün bu gün
Bavulu topluyor ve son vedası tıpkı dün gibi
Köşeye çekilip ağlıyor
Bense yarına penceremden bakma gafletindeyim
Gözlerim dolu ve ellerim tutuklu yüzüme
Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün
Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun
Ve 24'lük yorgunsun
Git de dinlen gidenlerle!
Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı
Saçlarımda saklı, kar beyaz ve gözlerimde hep telaş
Panik, silik resimler ortasında. Bir küçük çocuktum
Hep konuktu başka gün ve çok soğuktu her geçen dün
Tıpkı sen gibiydi giden o eski dünler
Geçmişin karanlığında anılarımdı onlar
Bense bulamaz oldum onları
Hep selam gönderdim geride kalana, kanıtım yoktu yarına
Yolcularımla ağladım
Hiç misafir olmamıştı kimse, bunu ben anladım
Sonbaharda katil oldu rüzgârlar
Öldü tüm yapraklar. Yağmur aldı gözyaşı
Ve rüzgâr oldu ruhlar, estiler yavaşça
Sen misali ağlamıştı, her dünüm usulca
Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün
Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun
Ve 24'lük yorgunsun
Git de dinlen gidenlerle!
Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı
Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün
Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun
Ve 24'lük yorgunsun
Git de dinlen gidenlerle!
Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı
Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün
Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun
Ve 24'lük yorgunsun
Git de dinlen gidenlerle!
Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı
Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün
Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun
Ve 24'lük yorgunsun
Git de dinlen gidenlerle!
Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı
Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız
Aynalarda buğulu yüzümü göremez oldum
Ve iyimserlik mateminde sarı gül tuttum
Hayallerim yok oldu, koyduğum yerde yoktu hiçbiri
Tek yabancı bendim evde ve bir yalancı mumdu
Doğan güneş, solan gülümdü, talan sonuydu
Kalan resimdi bir vesikalık gülen çocuktum
Yüzüme bakarak ağladım, yüzleşirken kendimle
Hıçkırıklarımla savaşır oldum, ertelendim yarına
Reddedildim, gideni yolcu etti gözlerim
Ve gelene "merhaba" dedi bu kimsesiz dilim
Ortalarda gezinen oldu, dilenci ellerim
Bu son demiydi son-baharın, son yaprağında
Son gülümsemek ki nefesi, son çekişti, içime son-bahardı
Güz ağırdı, gün üzeri bir tebessüm etti yüz
Saklı kaldı her düşende kırılan onca göçebe his
Biz dünden olma yarına varma garibeyiz
Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız
Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün
Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun
Ve 24'lük yorgunsun
Git de dinlen gidenlerle!
Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı
Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün
Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun
Ve 24'lük yorgunsun
Git de dinlen gidenlerle!
Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı
Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün
Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun
Ve 24'lük yorgunsun
Git de dinlen gidenlerle!
Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı
Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün
Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun
Ve 24'lük yorgunsun
Git de dinlen gidenlerle!
Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı
(Yalnızlık ömrüm boyunca tanımadığım bir yabancıydı
Onunla şimdilerde beraber uyanıyoruz
Her yeni güne iki yalnız, şarkılar yazıyoruz
Yorgunuz, çok yorgunuz)