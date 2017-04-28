Sağlıkta Reform! Tek Ayak Üzerinde Sıra Beklemek

Turgut ERAT'ın hastanelerde yaşananlara yönelik haberleri devam ediyor. İstanbul'da Kartal, Sarıyer Devlet ve Baltalimanı Kemik Hastanesi'ni gezdik. Görüntüler hiç de sağlıkta devrim niteliğinde değil. Yine telefon başında randevu almaya çalışan insanlar, yine hastane koridorlarında uzun kuyruklar var. Bizim mağduriyetimizi de duyurun diyen vatandaşlar çektikleri videoları Sözcü WhatsApp İhbar Hattı'na yolluyor.