Sağlıkta Kalite Standartları" Değerlendirmesi

Alaca Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan "Sağlıkta Kalite Standartları" değerlendirilmesinde Çorum'da en yüksek notu aldığı bildirildi.



Alaca Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan "Sağlıkta Kalite Standartları" değerlendirilmesi yapıldığı belirtildi.



Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 5'e göre değerlendirilen Alaca Devlet Hastanesinin, 20 farklı bölüm üzerinde incelenerek 99,12 puan ile Çorum'daki hastaneler içinde en yüksek puanı aldığı kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:



"Tüm kalite prosedürlerinin aktif uygulanması, hizmet içi eğitimler, enfeksiyon kontrolü ve denetimi, otelcilik hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması, öz değerlendirmeler ve kontrollerin, hasta çalışan memnuniyetinin sürekli takibi hastanemiz yönetimi tarafından dikkat ve özenle yapılmaya devam edecektir. Ülke genelindeki bu denetimde aldığımız puan ile Çorum'daki tüm kamu ve özel hastaneleri içinde birinciliği elde ettik. Bu başarının hastane yönetiminden, birim sorumlularına, tüm sağlık çalışanlarına, bilgi işlem, güvenlik hizmetleri ve yemekhanesinden temizlik işlerine kadar her bir çalışanın emeği olduğunun bilincindeyiz. Başarılarından dolayı hastanemizin tüm çalışanlarını tebrik ediyor, hastanemiz misyonu ve hedefleri doğrultusunda bu başarının devamının sağlanacağına inanıyoruz."



Açıklamada, hastanede etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan güvenliğinin ön planda tutulmaya devam edileceği kaydedildi.