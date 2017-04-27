Sağlıklı Yaşam Için Yürüdüler

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan 500 öğrenci, zararlı alışkanlıklara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.



Efeler ilçesi Kemer Mahalle Muhtarlığı önünde toplanan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, alkol ve sigara bağımlılığı ile temiz çevreye dikkat çekmek amacıyla ellerinde "Sevginin boşluğunu zehirle doldurmayın", "Sağlıklıyım, mutluyum" şeklinde dövizler taşıyarak Tralleis Antik Kenti'ne kadar yürüdü.



Burada gazetecilere açıklama yapan KYK İl Müdürü Feti Karsak, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.



Karsak, "Temiz hava, temiz çevre, temiz bir dünya vurgusu yapmak amacıyla bu yürüyüşü düzenledik ve çevreye bu mesajı vermek istedik. Sağlıklı olmak için aktiviteler yapmak lazım." dedi.



Öğrencilerden Pelin Şen de sigara kullanımına karşı olduklarını belirterek, sağlıklı yaşam için herkesin doğa yürüyüşü yapması gerektiğini ifade etti.



Ece Yurdan ise sigara kullanımının insana maddi ve manevi olarak zarar verdiğine dikkat çekerek, "Yaşıtlarımızda çok fazla yaygın durumda. Lütfen sigara içmeyelim. Buraya farkındalık yaratmak amacıyla geldik." diye konuştu.