Sağlıklı Yaşam İçin Mudurnu'yu Bisikletle Gezdiler

Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği (TABİAD) üyesi 80 kişi, sağlıklı yaşam için Mudurnu ilçesini bisikletle gezdi.



Mudurnu Kaymakamlığı ve Belediyesi ile TABİAD tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen ve yaşları 15 ila 65 arasında değişin 80 kişi, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.



Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri spora alıştırmak ve kötü alışkanlıklardan korumak için bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.



İlerleyen günlerde ilçe gençlerine bisiklet dağıtacaklarını açıklayan İnegöl, bu sporu yaymak istediklerini belirtti.



TABİAD Başkanı Sabahattin Arslan ise Mudurnu ilçesine değişik bir aktivite yapmak amacıyla geldiklerini ifade ederek, "Sağlıklı yaşam ve bisiklet farkındalığını ön plana çıkarmak için tur düzenledik. Kaymakamlık ve belediye yardımcı oldu. Onlara teşekkür ediyoruz." dedi.



"Yaşım 65 hiç doktorada gitmedim"



Grubun en yaşlı üyesi 65 yaşındaki Hikmet Mühürcüoğlu da dernek sayesinde çok sayıda bisikletli kazandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Üyelerimizle uzun, kısa geziler düzenliyoruz. Sağlık için bisiklete biniyor, eklemlerimizin daha iyi çalışmasını sağlıyoruz, genç kalıp uzun süre yaşamamıza faydalı oluyor. Uzun süredir bisiklete binmekteyim. Yaşım 65 hiç doktorada gitmedim. Gençlere tavsiyem sağlıklı yaşam için bisiklete binmeleri."