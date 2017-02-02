Sağlıklı Yaşam Araçları Dur Durak Bilmiyor

Tekirdağ'a tahsis edilen Sağlıklı Yaşam Araçları, sağlıklı nesiller için her yerde hizmet vermeye devam ediyor.



Sağlık Bakanlığı tarafından Tekirdağ'a gönderilen 3 adet Sağlıklı Yaşam aracında obeziteyi önlemek, diyabet (şeker hastalığı), kanserin önlenmesi ve azaltılması, kardiyovasküler rahatsızlıklar, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla ilgili halka bilgilendirme çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Her türlü sağlık bilgisi hem araçlarda yer alan ekranlardan hem de broşürlerden halka ulaştırılıyor. Sağlıklı Yaşam araçları ilçelere, semtlere, pazar yerlerine, halkın yoğun olduğu yerlere, okullara giderek sağlıklı yaşam kültürüyle, hareketli yaşamla, sağlıklı beslenmeyle, sağlık okuryazarlığı ile ilgili destekleriyle halkın yanında olmaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ