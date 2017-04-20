Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması

Yeşilay ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenen "7. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda düzenlenen törende, sağlıklı bir geleceğin sağlıklı nesiller eliyle inşa edileceğini söyledi.



Sağlıklı nesiller için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Özdemir, "Bizim bugün yaptığımız çalışma bir bilinçlendirme, eğitim ve nesli koruma çalışmasıdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı bilinçlendirmenin en iyi yolu okullarımızdır. Öğrencilerimiz bu yarışma sayesinde bağımlılıklarla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini sözel ve görsel olarak bizlere göstermiş oldu." diye konuştu.



Konuşmaların ardından resim, afiş, şiir, anı ve hikaye konularında birinci olan öğrenciler ödülleri verildi.