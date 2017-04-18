Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını ve Yeşilay Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada 6 eser birincilik elde etti.



Yarışmada dereceye giren öğrenciler için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Törende, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.



Sivas Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, ortaokul yıllarından itibaren Yeşilaycı olduğunu ve Yeşilaydan çok şey öğrendiğini belirtti.



Gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturulması için düzenlenen programın çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Pazar günkü halk oylamasıyla 18 yaşındaki gençlerimize milletvekili olma yolu açıldı. Dolayısıyla da iyi yetişmiş bir nesil gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Gül ve protokol üyeleri verdi.



Ödül törenine, Belediye Başkan Vekili Erdoğan Yuvacı, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.



Yarışmada görsel eser türünde Kangal Şehit Oğuz Özgür Çevik İlkokulu öğrencisi Mehmet Ali Coşkun'un, Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu Öğrencisi Melike Kaya'nın ve Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Habibe Kardaş'ın eserleri birinci oldu. Edebi eser türünde ise Suşehri Karacaören İlkokulu öğrencisi Aleyna Bora'nın, 75. Yıl Ortaokulu Öğrencisi Rümeysa Yaşın'ın ve Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esra Selvi'nin eserleri birinci seçildi.