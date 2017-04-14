Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek" yarışmasının ödül töreni yapıldı.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, milli eğitim müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen törende, sağlıklı gelecek için tüm bağımlılıklardan uzak durulması gerektiğini söyledi.



Sporu ve sağlıklı yaşamı ön plana almış gençlere ülkenin ihtiyacı olduğunu belirten Bilgiç, "Gençler bizim göz bebeğimiz, ailelerinin göz bebeği, öğretmenlerinin göz bebeği, devletimizin ve milletimizin göz bebeği, ülkemizin geleceğidir. Bağımlılıklardan kaynaklanan tahribatları, istatistiki veriler ile ölçmek asla mümkün değildir. Madde bağımlılığı ile ilgili sağlık harcamasını ölçebilirsiniz ama bağımlılık nedeni ile yetim kalan bir çocuğun durumunu ölçemezsiniz." diye konuştu.



Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan da Türkiye'de ve dünyadaki madde kullanımı istatistiki oranlarını katılımcılar ile paylaşarak, Milli Eğitim Bakanlığının bağımlılık alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan yarışmada, sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatan afiş, resim, kompozisyon, şiir, kısa video ve karikatür kategorilerinde gerçekleşti.



Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.