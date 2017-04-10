Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu.

Bağımlılık temalı görsel ve edebi alanda ilkokul Ortaokul ve lise kademelerinde yarışmaya katılan öğrenciler arasında; Çandır Şehit Halim Altay İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Yağmur Bulut, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi 4. Sınıf öğrencisi Şeyma Yalman, Merkez Yunus Emre Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Hilal Karameşe, Merkez Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Merve Tataroğlu, Merkez FTT Bilim ve Sanat Merkezi 8. Sınıf öğrencisi Ayşegül Yalman ile Çekerek 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Sedanur Bozoğlu'nu il birincisi olarak seçilen eserleri, Türkiye derecesinin belirleneceği Genel Değerlendirme yapılmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderildi.

Yarışmada il birincisi olarak seçilen eser sahiplarine 500'er TL para ödülünün yanısıra, plaket, madalya ve başarı belgesi verildi.

