Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamak, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavratmak amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Nesin, Sağlıklı Gelecek" yarışmasına başvurular başladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesin, Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışması, edebi (şiir, kompozisyon) ve görsel (resim, afiş, karikatür, kısa video) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.



Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören bütün öğrenciler katılabilecek.



Öğrenciler eserleriyle eğitim gördükleri okul müdürlüklerine 17 Şubat'a kadar başvuracak. Okul müdürlükleri tarafından edebi ve görsel kategorilerde birinci seçilen eserler ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek. İlçe milli eğitim müdürlükleri ise kendilerine ulaşan okul birincileri arasından her kategori ve kademede ilçe birincisini seçerek il milli eğitim müdürlüklerine gönderecek.



İl milli eğitim müdürlükleri, her kategori ve kademede il birincilerini seçerek düzenleyecekleri törenle ödüllerini verecek. Son olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde kurulacak jüri, il birincileri arasından her iki kategori ve kademede Türkiye birincilerini, ikincilerini ve üçüncülerini belirleyecek. Dereceye giren eserler belirlendikten sonra 5 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da ödül töreni düzenlenecek.



Yarışmada il birincilerine ve Türkiye çapında dereceye giren eserlere ödül verilecek. Yarışma sonucunda edebi kategoride 12, görsel kategoride 12 olmak üzere 24 öğrenciye para ödülü verilecek. Edebi ve görsel kategoride her kademede Türkiye 1'incisi olan yarışmacıya 5 bin lira, 2'nciye 3 bin, 3'üncüye ise bin 500 lira ödül verilecek. Her kategori ve kademede il birincisi olan yarışmacılar ise 500 lira ödül kazanacak.



