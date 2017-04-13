Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" Ödül Töreni

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Rize Şubesi arasında yapılan "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Protokolü kapsamında ödül töreni düzenlendi.



Hüseyin Yardımcı Ortaokulunda geçekleştirilen törende konuşan Yeşilay Rize Şube Başkanı Harun Mertoğlu, Yeşilay Şubesi olarak Rize'de etkin şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, özellikle madde bağımlılığı, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını konu alan yarışmaların anlamlı olduğunu söyledi.



Törende, Yönetim Kurulu üyesi Hasan Türüt, madde bağımlılığı konusunda öğrencilere sunum yaptı.



Daha sonra madde bağımlılığı, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını konu alan görsel ve edebi kategoride gerçekleştirilen yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında birinci olan öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.



Törene, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kibaroğlu, Yeşilay Rize Şube Başkanı Harun Mertoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Türüt, İdris Pehlivan, Selim Kandemir ve Selçuk Beşikçi ile diğer davetliler katıldı.