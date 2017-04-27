Sağlıklı Menüsü
Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeşiktaşMekan : Eataly Mutfak AtölyesiMekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00Kategori : Sağlıklı MenüsüTür : EğitimÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Sağlıklı Menüsü
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io