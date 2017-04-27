Sağlıklı Menüsü

Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeşiktaşMekan : Eataly Mutfak AtölyesiMekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00Kategori : Sağlıklı MenüsüTür : EğitimÜcretlimi? : Hayır.

Sağlıklı Menüsü

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Sağlıklı Menüsü

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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