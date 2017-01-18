50 yaşından sonra 'sağlıklı kilo' için 7 ipucu...

50'Lİ YAŞLARDA 36 BEDEN OLMAYA ÇALIŞMAYIN

Her yaş aralığının ve bulunulan şartların kabul edilebilir bir kilo aralığı olduğunu vurgulayan Mumcu, "20'li yaşlarda 36 beden olan bir insanın ellili yaşlarda 40 beden olması ya da beden kitle endeksinin 28-29'lara ulaşması ve toplam vücut yağının artması son derece normaldir" dedi. Bu nedenle bazen sıkı bir kilo kontrol programına girerek kısıtlamalar yapmanın faydadan çok zarar verdiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, tüm kilo kontrol programlarının uzman bir diyetisyen ve hekim tarafından planlanarak takip edilmesi gerektiği konusuna dikkat çekti.

7 BASİT ÖNERİ:

** Kısa sürede kilo kaybı sağladığı ve mucize etkileri olduğu anlatılan ilaçlar, gerçek kilo kaybı yerine aslında vücut suyu kaybına neden olurlar, pek çok yan etkileri vardır ve bilinçsizce kullanılmaması gerekir.

** Sağlıklı kiloya ulaşmak için genel bir sağlık kontrolünden sonra yaş, kilo, boy, aktivite düzeyi, sağlık durumu ve beslenme alışkanlıklarınıza uygun hazırlanan diyet programlarını izleyin.

** Haftada en fazla 0.5-1.0 kg'lık kilo kaybı sağlıklı ve kalıcı olabilir. Daha fazla kilo kaybı hedeflemeyin.

** Düzenli aralıklarla yemek yiyin, öğün atlamayın. Porsiyon kontrolü için yemeklerinizi mümkün olduğunca küçük tabaklarda tüketmeye özen gösterin.

** Yemek yerken acele etmeyin, iyice çiğneyin. Tokluk hissinin mideden beyne yaklaşık 20 dakika içinde ulaştığını unutmayın.

** Kan şekerini hızla yükseltip düşüren basit karbonhidratlı ve şekerli besinler yerine tam tahıllı ekmekler, makarna, bulgur, kuru baklagiller, taze sebze ve meyve lifli besinleri tüketmeye özen gösterin.

** Vücutta oluşan zararlı maddelerin atılması ve bağırsak sağlığı için günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin.

Haftada en az 3 kez ve 30-45 dakika süreyle düzenli fiziksel aktivite yapmayı ihmal etmeyin.