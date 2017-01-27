Sağlıklı Çiğ Süt Tüketimi

Edirne Merkez ilçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, çiğ sütün tüketiciye doğrudan satışıyla ilgili hazırlanan tebliği çok olumlu bulduğunu söyledi.





Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılacak yeni uygulama ile vatandaşa doğrudan satışı yapılan çiğ sütün kontrol altına alınacağını belirtti.



Vatandaşların sağlıklı çiğ süte erişmeleri ve tüketmeleri için hazırlanan tebliğin çok yerinde olduğunu dile getiren Suiçmez şunları kaydetti:



"Sokak sütlerinin kontrol altına alınması için 5-6 yıldan beri gündeme getirdik. Öncelikle bu tebliğin çıkmasındaki gerekçelerinin en önemlisi insan sağlığı. Burada yapılmak istenen sokak sütünün satılmasını önlemek değil de satılan sütlerin kontrol altına alınmasıdır. Ari işletmelerden çıkan sütlerin satışında bir sorun yok. Bakanımızın da yaptığı çalışmada sokakta ne olduğu belli olmayan sütlerin değil de kontrolü yapılan işletmelerden satılan sütlerin tüketicilerin kullanması için yapılan bir çalışmadır. Bunu biz sonuna kadar destekliyoruz. Uygun olan budur. İnsan sağlığından daha önemli hiçbir şey olamaz. Sokaktan aldığımız sütü kendimiz tükettiğimiz gibi gelecek nesiller olan çocuklarımız da bunları tüketiyor. Bu tebliğ, sütün sokakta satılmaması değil, sütün hijyen kurallarına uygun olarak satılması ve sağlıklı sütün tüketiciye ulaşmasını sağlayacak bir uygulamadır. Biz bunu yıllarca söyledik. Bunu sonuna kadar destekliyoruz."