Sağlıkla İlgili Soruları Çocuklar Cevapladı

- Sağlıkla ilgili soruları çocuklar cevapladı



ANKARA - Medicana International Ankara Hastanesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan 'Çocuktan Al Cevabı' isimli etkinlikte sağlıkla ilgili sorulara çocuklar cevap verdi.

Ankara Tren Garı'nda düzenlenen 'Çocuktan Al Cevabı' etkinliğinde çocuklar; Sağlıklı olmak ne demektir? Sağlıklı beslenmek için neler yememiz gerekir? Dişlerimizi neden fırçalamalıyız? gibi sorulara verdikleri cevaplarla hem eğlendi hem eğlendirdi. Çocukların bu söyleşileri kaydedilerek ailelerine güzel bir anı olarak hediye edildi.

Söyleşiye katılan çocuklardan Zeynep Dinç, "Sağlıklı beslenmek için sebze ve meyve yiyorum" dedi. Temizliğe de dikkat ettiğini söyleyen Zeynep,"Günde 3 kez dişlerimi fırçalıyorum, Her gün okuldan gelince ellerimi yıkıyorum. Kahvaltımı düzenli yapıyorum. Yumurta, peynir, zeytin, bal, yiyorum. Elmayı ve ıspanağı seviyorum" diye konuştu.

Zeynep'in annesi Ayfer Dinç de çocuğunun sağlığı için organik besinleri tercih ettiğini söyledi. Dinç,"Beslenmesinde genellikle organik besinleri sebze, meyve, süt ürünlerini tercih ediyorum. Diş sağlığı için de çocuklar için uygun diş fırçaları var, ablası ile birlikte her sabah, akşam fırçalıyorlar. Sokaktan gelince ilk işimiz bol köpüklü su ile ellerini yıkamak" ifadelerini kullandı.

Törene katılan velilerden Akif Cebe ise çocuğunun dişlerini düzenli fırçaladığını, sağlıklı beslenmesi adına da çocuğuna peynir, süt, yoğurt, ceviz, gibi gıdalar yedirdiklerini dile getirdi.

(ZEY-BT-