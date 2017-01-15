Sağlıkçının Yine Tavukları Çalındı

Samsun'da daha önce 4 bin lira değerindeki 48 adet tavuğu çalınan ve yeni aldığı tavuklarına başka bir ilçedeki arkadaşının kümesinde bakan sağlık memurunun, bu kez de 40 adet özel cins tavuk ve horozu çalındı.



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli sağlık memuru Kader Arslanoğlu'nun Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki yazlık evinin bahçesinde kilitli kümeste bulunan 48 adet tavuk, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı. Piyasa değeri 4 bin lira olan özel cins tavukları çalanlar bir türlü bulunamadı. Kader Arslanoğlu bu kez yeni özel cins tavuklar satın alarak, Tekkeköy ilçesi Ovabaşı Mahallesi'nde bulunan aynı hastanenin acil servisinde birlikte çalıştığı sağlık memuru Murat Çıkış'ın yazlık evinin kümesine yerleştirdi. İki arkadaşın ortak olarak birlikte baktıkları bu 40 tavuk da çalındı. Hırsız veya hırsızlar kilitli kümesin kilidini kırıp içeriden piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan özel cins tavukları çaldılar. Tavukların çalınması üzerine Arslanoğlu, polise şikayette bulundu.



Üzüntüsünü dile getiren Kader Arslanoğlu, "11 ay önce tavuklarım çalındı. Çalanlar bir türlü bulunamadı. Bu kez başka bir ilçede arkadaşım ile birlikte kümeste baktığımız bu kez özel cins 40 tavuk çalındı. Hırsızların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını istiyorum. Çalınan horozlardan birini Batman'dan tanesi 300 liraya almıştım" dedi.



Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN