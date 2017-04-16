Sağlıkçıların Sırtında Oy Kullandılar

Adıyaman'da sandığa kendi imkanları ile gidemeyen hastalar, sağlıkçıların sırtında ve sedyeler ile gidip oy kullandı.



Sandığa gitmekte güçlük çeken, sandığa kendi imkanları ile gidemeyecek olan hastalar için Sağlık Bakanlığının başlattığı uygulama bir çok hastanın sandık başına gitmesini sağladı. Adıyaman'da Evde Bakım Birimi tarafından yönlendirilen sağlık ekipleri evden aldıkları hastaların oy kullanmalarına yardımcı oldu.



Hastalar sağlık görevlilerinin sırtında ve sedyeler ile taşınarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili referandum da oy kullanmaları sağlandı. Çoğunluğu yaşlı olan hastalar, kendilerine yardım eden sağlık görevlileri ve devlet yetkilileri dua etti. Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin işbirliği ile Adıyaman'da 26 araç, 46 sağlık ekibi ile tahmini 230 hastaya hizmet verilecek. Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, "İl genelinde 230 vatandaşımız sandığa gitmek için bizden yardım istedi. Bizde bu 230 vatandaşımıza halklarını kullanmaları için destek oluyoruz. Vatandaşlarımızı evinden alıp sandıkta oy kullandıktan tekrar evlerine bırakıyoruz" dedi. - ADIYAMAN